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В Мариуполе произошло ДТП с участием служебного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Экипаж патрульной полиции двигался на зеленый сигнал светофора, в то время как во встречном направлении поворачивал налево автомобиль Dacia Logan. Водитель второго не предоставил преимущество Toyota Prius, в результате чего произошло столкновение.

От удара патрульный автомобиль вылетел на тротуар. С травмами двух правоохранителей госпитализировали.

По предварительным данным, водитель получил травму головы, а напарница — перелом ноги.
ForUm

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