Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Украины Светлане Кондзели меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета.
Отмечается, что прокурор САП настаивал на применении к подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн 684 тыс. гривен залога ($310 тыс.).
Руководительницу одного из главных департаментов Офиса президента Украины, ее сообщницу – экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.
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