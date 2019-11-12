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Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила Украинская правда  со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему посредством связей в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Отметим, что в декларации за 2018 Кондзеля указала, что владеет квартирой в Крюковщине под Киевом, кладовой, также она имеет в общей собственности квартиру во Львове, ее муж задекларировал квартиру и земельный участок в Ивановке под Киевом. Автомобиль - Renault Latitude 2011 выпуска.
ForUm

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