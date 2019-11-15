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Печерский районный суд Киева избрал меры пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, подозреваемым в закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

Так, трем должностным лицам Минобороны избрана мера пресечения содержание под стражей с определением размера залога 76 млн грн каждому, еще двум чиновникам - домашний арест, сообщает пресс-служба ГПУ.

Напомним, по процессуальному руководству Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве 5 ноября 2019 сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины в совершении указанного уголовного преступления.

11 ноября Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко  по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины. 
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