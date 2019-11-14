Суд арестовал первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Поштаренко, сообщает Еспресо.TV.
Поштаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн.
Следствие также требует арестовать с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн других фигурантов так называемого дела бронежилетов.
Напомним, в начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.
11 ноября Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины.
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