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Суд арестовал первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергея Поштаренко, сообщает Еспресо.TV.

Поштаренко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 76 млн.

Следствие также требует арестовать с альтернативой внесения залога в размере 76 млн грн других фигурантов так называемого дела бронежилетов.

Напомним, в начале ноября следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, что привело к закупке 11 тыс. некачественных бронежилетов.

11 ноября Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины Дмитрию Марченко  по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины. 

 
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