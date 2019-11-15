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В Министерстве культуры, молодежи и спорта считают, что часть внешнего независимого оценивания или отдельный школьный экзамен должны касаться медиаграмотности.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время публичной дискуссии на тему: «Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации (манипуляции и фейков)», передает Укринформ.

«Идея есть. Ее наверное рано еще озвучивать. Но мы считаем, что страна, которая находится в эпицентре такой мощной информационной войны, как наша, должна заниматься этим вопросом (медиаграмотности. - Ред.), Начиная со школы. И я озвучу не согласованную пока с Министерством образования сентенцию, поэтому это очень-очень заранее, но в принципе я считаю, что частью ВНО или такого теста, который является финальным в школе, должно быть понимание человеком, как оставаться защищенным в информационном пространстве. Поэтому ВНО - очень мощный инструмент в этом случае. Но его надо осторожно использовать, и мы это тоже понимаем. Поэтому пока это только идея - не более и не менее того «, - пояснил Бородянский.

Ранее первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук сообщил, что министерство намерено разработать программу по повышению медиаграмотности населения.
ForUm

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