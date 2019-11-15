Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП начальнику одного из структурных подразделений Чопского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, пограничник, находясь за рулем автомобиля «Mercedes» на иностранной регистрации, превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Chevrolet» и грузовиком «ТАТА». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, сидевший рядом с подозреваемым, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Лычаковский районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.