Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку уважать Конституцию.

Соответствующее обращение он опубликовал в блоге на Украинской правде.

«Я бы очень просил Вас, господин генеральный прокурор, уважать Конституцию. В соответствии со статьей 105 Конституции Украины, звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно. Намеки о делах, где Петр Порошенко «может иметь другой статус, а не свидетеля» - является посягательством на честь и достоинство пятого Президента Украины, а следовательно - нарушением Конституции», - считает адвокат.

Также он напомнил, что совсем недавно генпрокурор публично обещал не анонсировать подозрений и должен держать слово.

«И наконец, о якобы «запланированном на пятницу допросе Порошенко по делу о Иловайской трагедии». Сообщаю, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал. Кроме того, на 15 ноября 2019 запланированы пленарные заседания Верховной Рады Украины», - подчеркнул Головань, заверив, что Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем работникам прокуратуры сообщено.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью изданию Настоящее время заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит как обвиняемый.