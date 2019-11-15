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На Полтавщине к 12 годам лишения свободы осужден агент ФСБ России, которого летом этого года разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины.

По данным пресс-центра СБУ, бывший работник органов МВД Украины был завербован в 2014 году на материальной основе в аннексированном Крыму. В его вербовке принимали участие сотрудники так называемого УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Николай Путинцев и Кирилл Симагин, которые являются бывшими военнослужащими СБУ, которые предали военную присягу и перешли на сторону врага.

В течение 2014-2019 гг. агент, который получил от кураторов позывной «Диментий», за материальное вознаграждение собирал для ФСБ РФ информацию о военных объектах, развитии общественно-политической, социально-экономической ситуации в Полтавском регионе и Украине в целом. Собранные разведданные он передавал российской спецслужбе через отработанные каналы электронной связи, а также во время посещения временно оккупированного Крыма и России.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали мужчину в Кременчуге Полтавской области 18 июля этого года.

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области признал агента виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу.

Во время судебного заседания предатель полностью признал свою вину в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины.
ForUm

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