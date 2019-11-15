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Кабинет Министров Украины в ближайшее время примет решение о смене руководства «Укрзализныци».

Об этом в эфире «Завтрака с 1+1» заявил глава правительства Алексей Гончарук.

По его словам, работники предприятия жалуются на «дикую коррупцию», ведь менеджмент «занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в «Укрзализныце».  

«Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители (директор Евгений Кравцов, - ред.). Главная претензия к ним – коррупция в Укрзализныце, к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно», - заявил Гончарук.

По его словам, люди обеспокоены тем, что могут потерять работу, но эта проблема проистекает из того, что компания очень неэффективна и убыточна.

«Если люди, которые работают внутри - менеджмент, руководство - занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в «Укрзализныце», то нормальной работы и не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить», - заявил премьер-министр.
ForUm

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