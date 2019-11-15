Национальный совет по телерадиовещанию решил применить санкции «объявление предупреждения» к лицензиатам – ООО-ТРК «МОСТ ТВ», Львов (логотип «ZIK») и КП «Телерадиокомпания «Янтарный путь» Владимирецкого районного совета Ривненской области, Маневицкого районного совета Волынской области и Кузнецовского горсовета и пгт Владимирец Ривненщины, (Позывные «Шлях-FM»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Установлено, что 27 августа 2019 телеканал «ZIK» не совершал спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в его лицензии. Также 15 октября 2019 в промежуток времени с 05:00 до 07:00 и с 17:00 до 19:00 на частоте 101,1 МГц в пгт Владимирец не зафиксировано вещание радиостанции «Шлях-FM». Соответствующее несоблюдение условий лицензии является признаком нарушения требований части седьмой статьи 27 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Руководствуясь нормами действующего законодательства, Нацсовет объявил обоим вещателям предупреждения и обязал их в течение месяца устранить нарушения.