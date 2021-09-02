Сразу 5 санкций применил Национальный совет по телерадиовещанию за распространение языка вражды. Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил телеканал «НАШ» (ООО «НАШ 365», Киев), сообщила пресс-служба регулятора.

К «Макси-ТВ» (ООО «Наша Прага», г. Киев) за ретрансляцию передач телекомпании «НАШ» применена санкция «объявление предупреждения» и наложен два штрафа за те же передачи с Еленой Лукаш и Андреем Пальчевским, выходивших в те же дни на телеканале «НАШ».

Так, Нацсовет рассмотрел на заседании 2 сентября результаты проверки ООО «НАШ 365». Проверка проводилась на основании мониторинга за 27 и 28 апреля 2021 и касалась ток-шоу «Важное». Его вели Максим Назаров и Ангелина Пичик, гостьей студии была министр юстиции при Януковиче Елена Лукаш.

Национальный совет перед проверкой требовал у лицензиата необходимые документы. Их надо было подать в 1 июля 2021, зато они поступили с нарушением сроков только 7 июля.

В передаче Лукаш утверждала, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей: «Для власти невероятно удобно, чтоб военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за происходящее в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и затыкать рот всем оппонентам и при этом для того, чтоб люди верили в какие-то мирные процессы...».

Всю ответственность за ведение боевых действий Лукаш возлагает на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора. Она безапелляционно утверждает о нежелании власти прекратить эту войну, ставит под сомнение территориальную целостность страны и даже прибегает к агрессивным призывам: «Украины нет. Украина не субъектна… Ничего не может решить руководство Украины, ей через «Твиттер» указывают, куда ей идти и чем заниматься, кто что возглавит, и кто что кому должен»; «Я не вижу другого правового способа, чем, возможно, не федерация, возможно другое…»; «От пойдите, попробуйте, найдите какой-то памятник и попробуйте его повредить. Любой, любой в Киеве. Уже не осталось тут практически ничего нормального…»

Она навязывает зрителям мысль, которая распространяется российской пропагандой, что в Украине процветает фашизм: «Это фашисты в законе. Понимаете, чем…, наверное, же сторонников фашистов в Украине всегда было какое-то минимальное количество, и они прятали свою, скажем, родовую память, любовь и надежды. Но при Порошенко и при Зеленском они расцвели буйным цветом, буйным цветом и сказать ничего нельзя».

В лексике Лукаш есть провокационные, оскорбительные и дискриминационные определения по отношению к людям, которые живут на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: «унтерменши», «недочеловеки», «раковая опухоль», «немытые, нечесаные дети», и она приписывает их нынешней украинской власти.

Со стороны работников телеканала не было попыток сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции и приведенных аргументов. Повтор передачи состоялся без изменений или редакционной модерации и подтверждает, что лицензиат сознательно предоставил платформу для распространения взглядов, которые провоцируют ненависть и нетерпимость.

Нацсовет применил к вещателю санкцию «взыскание штрафа». Телеканал в течение месяца должен уплатить в государственный бюджет 119 544,75 грн, что составляет 25% процентов суммы лицензионного сбора этой компании. Такие штрафные санкции предусмотрены действующим законодательством за самые нарушения.

Другим решением регулятор применил к этому вещателя санкцию - «обращение в суд об аннулировании лицензии», опять же по системное нарушение законодательных норм по распространению языка вражды и неустранение нарушений после применения двух предыдущих штрафных санкций. Решение касалось эфира телеканала 7 и 8 мая 2021, где в программе «Пятница. Вечер» участвовал Андрей Пальчевский. Последний допустил высказывания, которые провоцируют ненависть и дискриминацию по этническому происхождению и месту жительства граждан Украины.

Кроме того, на заседании 2 сентября принято два решения по другому юридическому лицу - ООО «Наша Прага» (логотип «Макси-ТВ»), касающиеся тех же передач.

Также «Макси-ТВ» получил от регулятора предупреждение из-за ретрансляции программ телеканала «НАШ».