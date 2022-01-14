Национальный совет телерадиовещания на заседании 13 января рассмотрел обращение представителя за доверенностью правообладателя иностранной программы «VH 1 European» и удовлетворил его ходатайство об изъятии этого телеканала из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Правообладателем иностранного телеканала VH 1 European является чешская компания Viacom СBS Networks International Crech s.r.o. Согласно ее решению трансляция этого телеканала на территорию Украины прекращена с 1 июня 2021 года. Именно поэтому представитель правообладателя в Украине ООО «Дентос Юроп» ходатайствовало об изъятии телеканала из перечня.

Иностранная музыкальная программа VH 1 European транслировалась в нашей стране с мая 2013 года на английском языке.

После решения Национального совета перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины, будет насчитывать 184 телеканала.