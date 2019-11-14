Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Конституционный суд Украины считает, что юридических оснований для признания законопроекта таким, что не отвечает требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины, нет.

В то же время КСУ отмечает, что внесение предложенных законопроектом изменений в Основной Закон Украины может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина, учитывая следующее.

Суд как предостережение констатирует, что предложенное законопроектом положения «право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины принадлежит народу» нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие «народ» применен в значении «Украинский народ - граждане Украины всех национальностей».

Согласно части второй статьи 5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без определения в Конституции соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы предложенное законопроектом положение делает невозможным реализацию такой инициативы.

В Заключении отмечается, что предлагаемые пунктом 1 законопроекта положения, по которым право законодательной инициативы реализуют субъекты такого права «в случаях и порядке, определенных Конституцией Украины и законами Украины», должны внедряться только так, чтобы принятые на их реализацию законы соответствовали предписаниям Конституции и не закрепляли положений, которые бы устанавливали ограничения права законодательной инициативы любого из субъектов этого права.

КСУ отмечает, что Верховная Рада является органом государственной власти, осуществляющим свои полномочия на основе представительства народными депутатами интересов украинского народа.

Учитывая приведенное суд указывает на то, что сужение (ограничение) законом Украины реализации права законодательной инициативы в Верховной Раде Украины, в частности, народными депутатами может привести к ограничению их прав относительно свободного волеизъявления и беспрепятственного осуществления своих полномочий в интересах всех граждан Украины и, как следствие, - к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

Предложенное законопроектом положение, согласно которому «закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины» не может изменять установленные Конституцией процессуальные требования рассмотрения, принятия или вступления в силу нормативных актов (конституционная процедура рассмотрения законопроектов).

Заключение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.