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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Дональдом Туском  ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, стороны провели телефонный разговор в четверг вечером.

«Туск поприветствовал существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - заявили в пресс-службе.

Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта «Северный поток-2». Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.

Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом во время его пребывания в должности президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Со своей стороны Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашем государстве.
ForUm

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