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Обвинительный акт в отношении заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации направлен в суд.

Его обвиняют в получении неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долларов за подготовку документов и ускорение регистрации религиозной организации, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник требовал и получил 2000 долларов за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла военная прокуратура Дарницкого гарнизона. Оперативное сопровождение - Управление защиты экономики в   Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщал ForUm, чиновник был задержан в начале июля.
ForUm

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