Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины во время получения 2 тысячи долларов задержала заместителя директора Департамента культуры - начальника управления по делам национальностей и религий КГГА.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, чиновник в апреле 2019 выдвинул гражданину Украины требование о передаче денег за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве.

4 июля он через посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят.

Проводятся следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения фигуранта от занимаемой должности.