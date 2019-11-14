Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». Перед этим нардепы приняли закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Владимир Вятрович признан избранным и зарегистрирован народным депутатом Украины.

Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Вечером 13 ноября на территории воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в городе Гайсин Винницкой области, в металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м произошел пожар.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что у ведомства нет достоверных сведений, подтверждающих, что акции «Нет капитуляции» были проплачена.

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба считает, что без него уголовные дела, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, развалятся.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли.

Объединенная следственная группа (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 утверждает, что представители российской ФСБ до катастрофы ежедневно контактировали по телефону с сепаратистами на Донбассе.

Генеральный инспектор Министерства обороны США Гленн Файн отказывается начать расследование для выяснения причин задержки выделения США военной помощи Украине.

Народного депутата от «Слуги народа» Анну Скороход исключат из фракции, заявил Давид Арахамия. Перед этим Скороход обвинила власть в задержании ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосований вопреки позиции фракции.