Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Законом определены на 2020 год:

доходы государственного бюджета Украины в сумме 1.093.669.139,3 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 974.670.869 тыс. гривен и доходы специального фонда –в сумме 118.998.270,3 тыс. гривен;

расходы в сумме 1.180.099.049,7 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда - в сумме 1.052.178.829,4 тыс. гривен и расходы специального фонда - в сумме 127.920.220,3 тыс. гривен;

возврат кредитов в госбюджет в сумме 7.375.047,4 тыс. гривен;

предоставление кредитов из государственного бюджета Украины в сумме 15.220.857 тыс.;

предельный объем дефицита в сумме 94.275.720 тыс. гривен, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - в сумме 72.365.510,7 тыс. гривен и предельный объем дефицита специального фонда - в сумме 21.910 .209,3 тыс. гривен, согласно приложению № 2 к настоящему Закону;

оборотный остаток средств в размере до 2 процентов расходов общего фонда Государственного бюджета Украины, определенных настоящей статьей.

Законом определен на 31 декабря 2020 предельный объем государственного долга в сумме 2.045.148.259,9 тыс. гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 318.371.749,6 тыс. гривен.

Законом установлено в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 - 1779 гривен,

с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 - 2218 гривен,

с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 - 2102 гривни, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривен, с 1 декабря - 1769 гривен.