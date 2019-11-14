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Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата. Об этом в интервью  BBC Украина заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату «нормандской встречи». Сейчас все стороны ожидают ответа России.

Кроме того, уверяет Пристайко, Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас».

При этом он признал, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры примут коммюнике, проект которого уже согласовали. В то же время, если встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше. Варианты – разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что «нормандская» встреча необходима для того, чтобы уйти от «кабальных» Минских договоренностей..
ForUm

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