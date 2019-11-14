Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №2144 проголосовали 282 народных депутата.

Законом урегулирован вопросы, связанные с подготовкой проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год.

В окончательной редакции закона, в частности:

исключены изменения по уменьшению объема государственного фонда регионального развития;

не включены в Бюджетный кодекс Украины положения по закреплению на постоянной основе зачисления в специальный фонд государственного бюджета взносов на регулирование, уплачиваемые субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, с направлением таких средств на обеспечение деятельности НКРЭКУ;

исключены новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета;

усовершенствованы положения о порядке формирования, определения и уточнения программной классификации расходов и кредитования бюджета, что связано с определением бюджетных программ;

внесены изменения в законы Украины «О государственной помощи семьям с детьми», «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью» относительно осуществления расходов на выплату соответствующих пособий непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов за счет соответствующих субвенций из государственного бюджета;

уточнены изменения в статьи 59 и 61 Кодекса о некоторых составляющих отчетов о выполнении государственного бюджета (исходя из практики применения соответствующих норм и обработки соответствующих отчетов в Верховной Раде и непосредственно в комитете) в части дополнения годового отчета об исполнении государственного бюджета в пояснительной записке (включающей объяснения отклонений отчетных показателей от плановых показателей), а также уточнения формы месячной и годовой отчетности об использовании средств государственного дорожного фонда, государственного фонда обращения с радиоактивными отходами и государственного фонда развития водного хозяйства (в части дополнения показателями источников формирования и остатков средств на начало и конец отчетного периода, детализации по направлениям использования соответствующих средств);

предусмотрены изменения в статьи 87 и 89 и исключена статья 102 Кодекса по осуществлению непосредственно из государственного бюджета расходов на выплату государственной социальной помощи и оплату социальных услуг, связанных с содержанием детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (что сейчас осуществляются из местных бюджетов за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета);

внесены необходимые технико-юридические и редакционные правки с положениями для согласования с положениями и нормами Кодекса, приведены в соответствие с требованиями нормопроектировочной техники.

Законом также унормированы некоторые инициативы Кабинета Министров об изменениях в Кодекс, а именно:

о введении агентской модели управления государственным долгом и гарантированным государством долгом;

по распределению между бюджетами рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря - в уточненной редакции (с учетом технико-юридических поправок, связанных с устранением противоречий изложения и согласованию с нормами Кодекса).

Напомним, 18 октября Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.