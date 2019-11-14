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Владимир Вятрович признан избранным и зарегистрирован народным депутатом Украины.  Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщалось, 12 ноября 2019 Верховная Рада Украины своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Ирины Луценко в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

В связи с представлением Натальей Бойко заявления об отказе от баллотирования Комиссия отменила регистрацию кандидата в нардепы в общегосударственном многомандатном избирательном округе, включенной в избирательный список политической партии «Европейская Солидарность» под № 24 , исключив ее из указанного избирательного списка.

Следовательно, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 Владимира Вятровича, включенного в избирательный список политической партии «Европейская Солидарность» под № 25.

Бывший директор Украинского института национальной памяти заявил, что идет в Верховную Раду останавливать «русский мир».
ForUm

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