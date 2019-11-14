Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram Зе! Команды.

«Привет всем! Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от «Слуги народа». Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. И я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которого стал каждый из вас. Спасибо вам», - сказал Зеленский.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.