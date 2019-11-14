Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба считает, что без него уголовные дела, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, развалятся. Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при обсуждении законопроекта о создании конкурсной комиссии, которая должна избрать новое руководство ГБР, сообщает УНИАН.

Труба отметил, что в случае смены руководства ГБР этому порадуется экс-президент Порошенко, поскольку, по его словам, только ГБР решилось начать расследование дел, в которых фигурирует бывший глава государства.

Вместе с тем в комментарии журналистам Труба отметил, что до сих Порошенко является лишь свидетелем в многочисленных уголовных делах и при случае пожаловался, что экс-президент не ходит на допросы в ГБР. «Мы находимся на этапе завершения досудебного расследования в некоторых делах. На данном этапе Порошенко является свидетелем по уголовным производствам, и мы ожидаем, что он пойдет нам навстречу и будет способствовать установлению истины. Но, к сожалению, он не ходит на допросы, и мы не можем быстро дать результаты по этим делам», – сказал Труба.

«Я хочу обратить внимание, что ГБР пока единственный правоохранительный орган, который расследует эти дела. Я действительно сказал на комитете, что Порошенко будет радоваться, когда директора ГБР Трубу снимут с этой должности, потому что я руководитель единственного правоохранительного органа, который расследует производства, где фигурирует пятый президент Украины. Хотя полномочия расследовать дела в отношении экс-президента имеют также и другие правоохранительные органы», – добавил руководитель ГБР.

Напомним, 30 октября директор ГБР сообщил журналистам, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах

Труба заявил, что бюро проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины, речь об объявлении подозрения пока не идет.

11 ноября Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР.