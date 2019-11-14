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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что у ведомства нет достоверных сведений, подтверждающих, что акции «Нет капитуляции» были проплачена.

Об этом руководитель спецслужбы сказал в интервью «Главкому», комментируя предварительные заявления главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о том, что он передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников последних акций.

Баканов отметил, что вопросами протестных акций в СБУ занимается Департамент защиты национальной государственности. «Конечно, мы за этим наблюдаем», - подчеркнул глава СБУ.

Чиновник считает, что общественные организации имеют право собирать деньги и тратить их - в том числе, на акции.

«Этот момент, возможно, требует законодательного урегулирования. Но если мы выступим с такой инициативой, то вы же первые скажете, что это наступление на демократию в Украине», - отметил чиновник и еще раз подчеркнул, что сейчас в СБУ нет производства по акции «Нет капитуляции».

Напомним, 6 октября, в Киеве на Майдане Незалежности прошло народное вече «Нет капитуляции».

Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан на своей странице в Facebook разместил изображение переписки неизвестных, в которых говорится о том, что за участие в акции «Нет капитуляции» якобы платят деньги.

Президент Владимир Зеленский считает, что эти акции не были проплачены.

14 октября в Киеве снова прошел марш «Нет капитуляции».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций протестов. 
ForUm

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