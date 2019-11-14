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С мая по ноябрь 2019 АО «Укртранснафта» получило 4,2 млн евро от российского ОАО «Транснефть» за некачественную нефть, сообщает пресс-служба компании.

«С мая по ноябрь 2019 АО «Укртранснафта» получило 4,168 млн евро от ОАО «Транснефть» за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», - говорится в сообщении.

«Транснефть» продолжает резервировать мощности «Укртранснафты», поэтому сумма платежей неокончательная.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинском нефтепроводах состоянию на первое число каждого месяца.

Напомним, ранее АО «Укртранснафта» получила от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба».
ForUm

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