АО «Укртранснафта» получило от ОАО «Транснефть» часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода «Дружба».

Как сообщила пресс-служба компании, это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

«Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО «Транснефть» мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики», - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 апреля 2019 Укртранснафта вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода «Дружба» из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участках нефти «Фенешлитке» (Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза Укртранснафте удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая. С момента возобновления транзита АО «Укртранснафта» не зафиксировало повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинского участка нефтепровода «Дружба» и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме.