США передадут Военно-морским силам Вооруженных сил Украины еще три патрульных катера класса Island. Об этом 13 ноября заявил временный поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон.

«Катера «Старобельск» и «Славянск» являются лишь небольшой частью помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим двум патрульным катерам класса Island, которые мы передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще три дополнительных катера этого же класса. Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские способности ВМС Украины», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября 2018 года Соединенные Штаты Америки передали Военно-морским силам Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.

21 октября катера прибыли из США в Украину.

13 ноября катера включили в состав ВМС.