Два патрульных катера «Славянск» и «Старобельск» типа Island прибыли из США в Украину для службы в Военно-морских силах ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

«Уже начата их разгрузки, далее состоится подготовка к эксплуатации после транспортировки и зачисления в боевой состав ВМС ВС Украины», – отметил он.

По словам министра, эти корабли вместе с подготовленными украинскими экипажами усилят обороноспособность наших Военно-морских сил. «Наличие таких катеров во флоте позволит эффективнее вести патрулирование акватории, проводить противодиверсионную оборону, а также участвовать в поисково-спасательных операциях», – подчеркнул он.

Загорднюк напомнил, что согласно договоренностям катера были переданы ВМС на безвозмездной основе, украинская сторона обеспечивала лишь оплату сопутствующих услуг.

«Их передача является очередным свидетельством развития стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Поэтому плановое усиление нашей армии иностранными образцами техники продолжается и дает результат. Уверен, эта практика будет иметь продолжение. Спасибо всем, благодаря кому реализация проекту стала возможной. И желаю экипажам «Славянска» и «Старобельска» успеха в несении службы во имя Украины», – подытожил он

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября 2018 года Соединенные Штаты Америки передали Военно-морским силам Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.