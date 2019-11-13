также в разделеОбщество
Баканов прокомментировал слухи о драке с Богданом 2
Задержанной за взяточничество чиновнице ОП и ее сообщникам сообщили о подозрении 10
У Зеленского обещают отреагировать на запуск поездов по мосту в Крым 15
Суд освободил организатора покушения на Бабченко 21
Ефремов не будет ездить на суд в Старобельск 23
Футбольный эксперт Дмитрий Торнер призывает СБУ и МВД сосредоточиться на расистах 20
В Херсоне крымские вопросы не решатся: Постпред президент объяснил переезд в Киев 21
НАБУ завершило расследование дела против Корчак 12
Строительные «смотрящие» Горовые пытаются отнять земли Института садоводства 20
Боевики «ДНР» запретили журналистам посещать свои позиции 15
ГБР получило доступ к стратегическому плану применения ВСУ 15
МИД РФ: Ввод Нацгвардии в зону разведения перечеркнет его смысл 33
Лутковская: ТКГ не смогла обсудить обмен, даже ОБСЕ не поддерживает Украину 318
Ляшко после драки с Герусом вызвали в прокуратуру 28
Бахматюку и экс-главе правления VAB Банка сообщили о подозрении 28
Сенцов забрал «свой стул» из МИД 63
Будут судить прокурора, который за 67 тысяч предупредил об обысках 23
Полиция убрала палатку митингующих под НБУ 17

Сегодня, 13 ноября, в Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю передачи в состав Военно-морских сил ВС Украины патрульных катеров класса Island и поисково-спасательного судна, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полученные от США патрульные катера получили названия городов украинского Донбасса - Славянск и Старобельск. В этих наименованиях увековечена память павших защитников Украины, уроженцев именно этих городов - матроса Александра Веремеенко и старшего матроса Степана Криля со Старобельска, матроса Романа напрягли, старшего матроса Сергея Майбороды из Славянска. Они отдали жизнь за независимость Украины и ее европейское будущее.

По словам заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, надежная защита национальных интересов в Черноморско-Азовском регионе - это дело чести и стратегическая задача украинского флота и сил обороны в целом.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября 2018 года Соединенные Штаты Америки передали Военно-морским силам Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.

21 октября катера прибыли из США в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги