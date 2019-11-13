Сегодня, 13 ноября, в Одессе состоялись торжественные мероприятия по случаю передачи в состав Военно-морских сил ВС Украины патрульных катеров класса Island и поисково-спасательного судна, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полученные от США патрульные катера получили названия городов украинского Донбасса - Славянск и Старобельск. В этих наименованиях увековечена память павших защитников Украины, уроженцев именно этих городов - матроса Александра Веремеенко и старшего матроса Степана Криля со Старобельска, матроса Романа напрягли, старшего матроса Сергея Майбороды из Славянска. Они отдали жизнь за независимость Украины и ее европейское будущее.

По словам заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, надежная защита национальных интересов в Черноморско-Азовском регионе - это дело чести и стратегическая задача украинского флота и сил обороны в целом.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября 2018 года Соединенные Штаты Америки передали Военно-морским силам Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.

21 октября катера прибыли из США в Украину.