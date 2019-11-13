В детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы, сообщает пресс-служба управления российского следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.
Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.
Следователями будет допрошен круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы.
Как сообщает Радио Свобода, это не первая смерть ребенка в лагере. 11 октября из «Артека» в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга. Через несколько часов ребенок умер.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время