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В детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму умерла 15-летняя девочка из Махачкалы, сообщает пресс-служба управления российского следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой.

Назначены экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.

Следователями будет допрошен круг лиц из числа воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней, предшествующих смерти школьницы.

Как сообщает Радио Свобода, это не первая смерть ребенка в лагере. 11 октября из «Артека» в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом «пневмония» был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга. Через несколько часов ребенок умер.
ForUm

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