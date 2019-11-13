Во время встречи в Вене президенты Беларуси Александр Лукашенко и Австрии Александер ван дер Беллен обсудили ситуацию на Востоке Украины, в частности, российскую интервенцию.

Об этом австрийский президент заявил во время пресс конференции в Вене по итогам встречи с Лукашенко, сообщает Укринформ.

«Мы обсудили много вопросов на тему Восточной Украины. Беларусь принимает переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине. Так называемые минские договоренности всем известны, и Беларусь приложила много усилий для мирного урегулирования этого конфликта должным образом. И Австрия это поддерживает, в том числе в рамках ОБСЕ», - заявил Александр Ван дер Беллен.

Он добавил, что Минские договоренности играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины.

«И какой тяжелой является внутренняя ситуация в Украине, даже без российской интервенции», - отметил президент Австрии.

Напомним, специальный советник президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил, что Евросоюз будет сохранять санкции против России до полного выполнения «Минска».