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Бывший политзаключенный Олег Сенцов забрал из Министерства иностранных дел Украины свой символический стул.

«4 года в министерстве стоял «стул Сенцова» с надписью «Свобода». Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и собратьев. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу», - написал глава МИД Вадим Пристайко в Twitter.

 


 

 

Министр также встретился с другими бывшими узниками Кремля.

«Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Необычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу – ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!» - написал он.

 


 

 

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
ForUm

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