Бывший политзаключенный Олег Сенцов забрал из Министерства иностранных дел Украины свой символический стул.
«4 года в министерстве стоял «стул Сенцова» с надписью «Свобода». Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и собратьев. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу», - написал глава МИД Вадим Пристайко в Twitter.
4 роки в Міністерстві стояв "стілець Сенцова" з написом "Свобода". Кожен високий гість мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми із звільнення Олега та побратимів. Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику. pic.twitter.com/lZvo4g5jW0— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 12. listopadu 2019
Министр также встретился с другими бывшими узниками Кремля.
«Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Необычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу – ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!» - написал он.
Потиснув руку нашим хлопцям, які витримали російські тюрми та вийшли на волю. Надзвичайні відчуття. Дякую, що після звільнення ви взялись за нашу спільну боротьбу – заради тих, хто ще досі лишився в застінках РФ! Працюємо над свободою для наших разом! pic.twitter.com/KI4BGtQG2s— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 12. listopadu 2019
Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».
Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
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