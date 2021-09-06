также в разделеПолитика
Лавров заявил, что «Северный поток 2» запустят через несколько дней 10
Разумков допускает отставки в Кабмине 11
Сенцов: При живом Путине Крым не вернуть 10
Кулеба: РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина 10
В Полтаве девушка ранила из арбалета двух учителей 21
Рада планирует внести изменения в Конституцию 58
МИД: Байден посетит Украину, но не в этом году 18
Песков: Путин готов встретиться с Зеленским 259
США осудили задержания в Крыму крымских татар 32
МИД Украины выразил протест из-за задержания Джеляля 81
Украина направила МИД Польши ноту из-за гибели украинца 69
У Зеленского связали задержание заместителя главы Меджлиса с участием в Крымской платформе 39
Посол Германии: НАТО сложно принимать новые страны с военными конфликтами 21
Мендель считает, что новому пресс-секретарю Зеленского работать легче, чем ем 14
Два года Рады: КИУ назвал депутатов, которые саботировали голосования 41
Объявлена дата старта избирательной кампании по выборам мэра Харькова 25
«Слуга народа» планируют провести съезд 6 сентября 9
Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не может ввести двойное гражданство 61

Украинский режиссер из Крыма, бывший политзаключенный Олег Сенцов считает, что пятый президент Украины вместо баллотироваться на выборах еще раз, мог бы «воспитать» нового патриотического политического лидера.

Такое мнение он высказал в интервью Украинской правде.

«Ему надо было, возможно, кого-то взять из своей партии или другой и вырастить нового политика. Затем сказать: вот наш новый лидер. А Порошенко был бы ментором.

Это можно отойти и стать серым кардиналом украинской политики. Для этого надо отступить от каких-то амбиций. А Порошенко хочет реванша и к нему готовится. Кто-то говорил, что Петр Алексеевич не верит, что он изберется. Я считаю, что он верит и к этому готовится», - сказал он.

Сенцов высказал мнение, что не видит возможности, чтобы Порошенко снова пришел к власти, поскольку у него большой антирейтинг. Команда же пятого президента не меняет свою риторику и продолжает выстраивать стратегию на своей безальтернативности.

«Надо меняться, не делать секту, не пугать людей, кругом враги, только мы здесь стоим. Они так не изберутся. Они будут постоянно на уровне 13% -15% и дальше будут проигрывать во втором туре. И все будет по кругу», - считает Сенцов.

По мнению кинорежиссера, должен появиться другой единый лидер из патриотического круга, который не будет ассоциироваться с Порошенко или с другими, и Петр Алексеевич скажет: «вот человек, мы будем за него топить как партия», и вокруг которого все объединятся.

По мнению Сенцова, «это единственный путь».

При этом кинорежиссер уверен, что есть много вменяемых людей, из которых за несколько лет можно «вырастить лидера». И это «не обязательно ребята, могут быть и девушки».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги