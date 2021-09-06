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Украинский режиссер из Крыма, бывший политзаключенный Олег Сенцов считает, что Крым можно вернуть только, когда Россия начнет распадаться, а при президенте РФ Владимире Путине это сделать нереально.

Такое мнение он высказал в интервью  Украинской правде.

«Невозможно. Слушайте, давайте будем прагматиками. Мы должны об этом говорить и у нас должна быть конкретная стратегия и цель. Какой вариант, когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические изменения, перемены, которые были в 1917 году или в 1991 году, когда распалась Российская империя и Советский Союз», - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли при живом Путина вернуть Крым.

В то же время он выразил уверенность, что Россия «будет распадаться, потому что она из сотни народов, которые друг друга ненавидят, и Путина, и Москву внутри очень ненавидят».

По мнению Сенцова, только тогда появится окно возможностей, «когда Россия будет такая слабая и снова она будет развенчана, когда могут назад вернуть свои территории и Молдова, и Грузия, и мы», но вместе с тем он считает, что это окно будет «не постоянное, а какое-то ограниченное во времени».

При этом режиссер считает, что вопрос оккупации Крыма нужно постоянно поднимать, поэтому появление Крымской платформы – это правильный шаг на пути к возвращению полуострова.

Сенцов добавил, что важно постоянно говорить об этом, чтобы эта тема не сползала, и одновременно Украина должна быть активной в противостоянии с Россией, чтобы «не дать ей стабилизироваться как государству в политическом и экономическом плане», в частности, нужно «атаковать» РФ на международной арене.
ForUm

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