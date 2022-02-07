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В воскресенье, 6 февраля, во время несения службы на прилегающей к Верховной Раде Украины территории полицейские полка полиции особого назначения №2 задержали мужчину, который повредил окна админздания. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время с задержанным общаются следователи.
ForUm

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