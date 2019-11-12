Для увековечивания памяти выдающихся украинских общественных, государственных, культурных, научных и военных деятелей Киевсовет переименовал ряд столичных улиц, переулков и бульваров, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, в Голосеевском районе появились:

улица Семьи Холодных - в честь братьев Николая (ботаник, микробиолог, основатель отечественной школы физиологии растений, академик, чье имя носит институт ботаники НАН Украины), Григория (ученый, жертва большевистского террора) и Алексея (известный музыкальный критик);

улица Семьи Кистякивских - к ней принадлежали ученый-криминалист, профессор Киевского университета, общественный деятель Александр Кистяковский, его сыновья Владимир (ученый-химик, академик УАН и АН СССР), Богдан (философ права и социолог, академик УАН), Игорь (юрист и политический деятель, в 1918 году - министр внутренних дел украинского государства) и внук Георгий (американский физик и химик украинского происхождения);

улица Владимира Горовица - в честь выдающегося украинского и американского пианиста;

улица Елены Апанович - в честь украинского историка, архивистки, писательницы, лауреата Шевченковской премии;

улица Афины Пашко – в честь поэтессы, общественного деятеля, жены Вячеслава Черновола;

улица Братьев Шеметов - в честь братьев Владимира, Сергея и Николая, известных общественных, политических и культурных деятелей, основателей первых украинских периодических изданий в Приднепровской Украине, близких соратников гетмана Павла Скоропадского, борцов за независимость;

улица Архитектора Дьяченко - в честь архитектора и общественного деятеля, основателя стиля украинского необарокко, профессора, члена-корреспондента Академии архитектуры СССР (1935), жертвы сталинского террора;

улица Юрия Немировича - известного государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого, дипломата, гуманиста, одного из самых образованных украинских деятелей казачества, близкого соратника гетмана Ивана Выговского, участника Конотопской битвы 1659;

переулок Костя Гуслистого - в честь исследователя истории Украины средних веков, украинской культуры и этнографии;

бульвар Тадея Рыльского - в честь общественного и культурного деятеля, этнографа, экономиста;

улица Соломии Павлычко - в честь писательницы, литературознавици, переводчицы, публицистки, автора трудов по теории литературы, истории феминизма (дочь Дмитрия Павлычко);

переулок Юровский – это название происходит от исторического названия села Юровка, расположенного у этой местности, переулок прилегает к Жулянской и Чабановской улицам;

улица Валерьяна Пидмогильного - в честь писателя и переводчика, одного из крупнейших прозаиков украинского «Расстрелянного возрождения».

В Соломенском районе наименована:

улица Дмитрия Григоровича - в честь авиаконструктора, создателя первого гидроплана;

улица Сергея Высоцкого - в честь историка и археолога, специалиста в области древнерусской культуры, исследователя граффити и фресок Софии Киевской,

переулок Сарматский - в честь кочевого ираноязычного народа, родственного скифам, который жил на рубеже нашей эры на территории Украины и прилегающих землях (в раннем новом времени потомками сарматов считали себя украинская шляхта и казаки)

улица Архипа Люльки - в честь конструктора авиационных двигателей, академика АН СССР;

улица Михаила Лучкая - в честь закарпатского языковеда, фольклориста, историка, настоятеля Ужгородского Свято-Преображенского храма;

улица Нила Хасевича - в честь известного художника, графика, общественного и политического деятеля, члена ОУН и УГВР;

улица Сергея Шишко - в честь художника, народного художника СССР;

улица Федора Андерса - в честь инженера-конструктора, автора первого в Украине дирижабля;

улица Профессора Делоне - в честь российского и украинского ученого, математика, основателя Киевского общества воздухоплавания;

улица Александра Богомазова - в честь графика, живописца, педагога, теоретика искусства;

улица Антона Ждановича - в честь государственного и военного деятеля времен освободительной войны Богдана Хмельницкого, дипломата, полковника Киевского, посла в Османской империи Речи Посполитой;

улица Анны Арендт - в честь американской политологини-теоретика, автора работ по тоталитаризма;

улица Скифская - название связано с скифскими курганами V-IV вв. до н.э., были обнаружены и исследовались археологами близ Жулян;

улица Сильвестра Косова - в честь культурного, образовательного и религиозного деятеля XVII в., философа, писателя, православного митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси;

улица Гренджи-Донского - в честь поэта, прозаика, драматурга, переводчика, общественного и политического деятеля Закарпатья, одного из создателей Карпатской Украины;

улица Василия Седляра - в честь художника, художника-монументалиста, графика, художественного критика, педагога;

улица Ивана Билыка - в честь писателя, исторического романиста, переводчика, лауреата Шевченковской премии;

улица Генерала Павленко - в честь генерала-хорунжего армии Украинской Народной Республики;

улица Михаила Дерегуса - в честь графика и живописца, профессора;

переулок Степана Ерастова - в честь мецената украинского культурного движения на Кубани, одного из основателей Украинской Центральной Рады;

переулок Маруси Чурай - в честь легендарной народной певицы и поэтессы времен Хмельницкой, входит в перечень самых известных женщин древней и современной Украины.

В Дарницком районе названия получили:

улица Андрея Кизило - в честь Героя Украины (посмертно), майора (посмертно) Вооруженных сил Украины, позывной «Орел», погиб во время российско-украинской войны;

улица Милены Рудницкой - в честь общественно-политического деятеля, журналистки, писательницы, учительницы, председателя центральной управы Союза украинок;

улица Петра Радзиня - в честь экс-командующего Национальными вооруженными силами Латвии, что в 1918 году вступил в украинской армии гетмана Скоропадского, затем - в армии Украинской Народной Республики.

Также в Голосеевском и Соломенском районах появятся:

улица Кирилла Гвоздика - в честь живописца монументалиста;

улица Филиппа Коновала - в честь одного из самых выдающихся украинский Канады, национального героя Канады, героя Первой мировой войны, единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории.

В Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой – для чествования памяти врача, общественной активистки и военнослужащей, участницы Революции достоинства и войны на востоке Украины.

Кроме того, переименована улица Панельная в Днепровском районе - на улицу Андрея Аболмасова, активного участника Евромайдана, добровольца, участника АТО, погибшего на востоке Украины.