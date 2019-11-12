Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает, что «Газпром» не подпишет контракт о продлении транзита газа. По его словам, Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах, сказал он в обращении в Facebook.

Коболев напомнил, что сейчас «Нафтогаз» является стороной действующего транзитного контракта. «До конца года мы завершим отделения нового оператора ГТС. И новый контракт по европейским правилам будет уже с этим новым оператором. То есть, в ближайшем будущем «Нафтогаз» не будет стороной контракта на транспортировку газа», - пояснил глава НАК.

Европейские правила критически важны для украинской стороны, потому что это дополнительные гарантии, что контракт будет выполняться.

«Российская сторона формально говорит, что согласна на такие условия. Но. Они требуют от украинской стороны:

- доказать, что наше законодательство полностью соответствует европейскому. Что мы ввели европейские регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком;

- доказать независимость регулятора;

- забыть о выигранном арбитраже, текущем арбитраже и штрафе Антимонопольного комитета. Размер желаемых россиянами уступок – примерно $22 млрд.

Первые два требования важны и для нас самих, хотя Газпром выдвигает их скорее формально. Ключевое для него – третье», - сказал Коболев.

«По газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс», - добавил он.

«Оснований подозревать переговорщиков Нафтогаза в склерозе или расстройствах психики, кажется, мы россиянам не давали. Так на что же они рассчитывают, выдвигая столь неприемлемые условия? Похоже, российская сторона, используя различные предлоги, подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова», - отметил глава НАК.

По его словам, Еврокомиссия полностью понимает и поддерживает нашу позицию относительно желания заключить контракт на прозрачных европейских условиях, а также о невозможности «обнулить» или забыть арбитражные решения.

«Украина готова к любому сценарию развития событий. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций Нафтогаз получил дополнительные средства и создал значительные запасы газа в ПХГ. 21,7 млрд куб м. - это рекордно высокий уровень за последние годы. Европа также подготовилась к возможным креативным ходам россиян и закачала в свои хранилища рекордно высокий уровень газа за много лет - 100 млрд куб. м. То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария», - подчеркнул Коболев.

Напомним, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить».