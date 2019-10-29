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В Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договоренностей по транзиту российского газа в Европу.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Вчера позиция России была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей», - сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли условием Кремля для заключения новых контрактов на транзит через Украину российского газа отказ со стороны Киева от своей победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров 28 октября между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям. 

Представителями Украины, ЕС и России решили провести еще одну встречу в ноябре на уровне министерств.

Как известно, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску Нафтогаза по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования Нафтогаза к Газпрому на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые Газпром должен компенсировать Нафтогазу за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам Газпрома и Нафтогаза по контракту на поставку газа Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов.

После этого Газпром отказался поставлять газ в Украину.

Нафтогаз расценил отказ Газпрома от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

 
ForUm

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