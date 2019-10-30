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Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает УНИАН.

«Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС, Еврокомиссии (о трехсторонних консультациях по газу. – Ред.) – наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», - сказал он.

Путин подчеркнул, что вопрос - исключительно в спорах арбитражного характера, которые «абсолютно абсурдны». В частности, он высказал недовольство тем, что иск на 7 млрд долл через украинские суды предъявляют «Газпрому» за монопольное положение на транзитном рынке Украины. «Газпром» ничего не транзитирует – это все транзитируют украинские компании. Это просто абсурд», - считает Путин.

«То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавится – обнулить все требования с обеих сторон», - подытожил президент РФ.

Напомним, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.
 
ForUm

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