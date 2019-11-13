Министерство инфраструктуры Украины инициирует обновление подвижного состава Укрзализныци, повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также запуск новых внутренних и международных маршрутов. Об этом сообщил министр Владислав Криклий во время представления «To do list» - изменений, которые планируются в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 года и следующие 5 лет, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Укрзализныця вернулась в состав Министерства инфраструктуры Украины, и мы наконец начнем ее менять. Это необходимо делать немедленно, потому что средний возраст локомотивов составляет более 40 лет, степень износа грузовых и пассажирских вагонов - более 85%, пассажирские перевозки и деятельность вокзалов убыточны для железной дороги», - сказал Криклий.
По словам министра, именно аренда или продажа имущества, которое не используется железной дорогой в профильной деятельности, а также концессия отдельных объектов может стать источником дополнительных средств для запланированного переоборудования подвижного состава и улучшения инфраструктуры. По предварительным оценкам, стоимость непрофильных активов Укрзализныци - более 10 млрд грн.
Концессия железнодорожных вокзалов Николаева, Харькова, Днипра, Хмельницкого, Чопа, которая сейчас прорабатывается Министерством совместно с партнерами, позволит превратить их в удобные пространства с торговыми площадями, кафе и отелями, обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров и увеличить инвестиционный ресурс Укрзализныци.
В планах Мининфраструктуры в 2020 году приобретение Укрзализныцей 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине, что позволит создавать новые рабочие места для украинцев.
После обновления подвижного состава планируется открытие новых маршрутов.
В пределах Украины:
Ужгород - Херсон через Николаев, Кривой Рог
Запорожье - Ивано-Франковск через Днипро
Запорожье - Черновцы
Киев - Ковель
Киев - Запорожье через Кривой Рог
Лисичанск - Одесса
Киев-Николаев-Херсон.
В сообщении, в частности со странами ЕС и Республикой Беларусь:
маршруты в Польшу
присоединение к поезду 4 столиц - 5 столицы (Таллинн)
Львов - Минск через Ковель, Брест
Гомель - Киев.
Параллельно с этим планируется улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров. Для этого в следующем году запланированы: замена освещения в вагонах, обновление постельного белья, совершенствование системы уборки в поездах.
Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины вернул АО «Укрзализныця» в подчинение Министерства инфраструктуры Украины 18 октября 2019.
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