Министерство инфраструктуры Украины инициирует обновление подвижного состава Укрзализныци, повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также запуск новых внутренних и международных маршрутов. Об этом сообщил министр Владислав Криклий во время представления «To do list» - изменений, которые планируются в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 года и следующие 5 лет, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Укрзализныця вернулась в состав Министерства инфраструктуры Украины, и мы наконец начнем ее менять. Это необходимо делать немедленно, потому что средний возраст локомотивов составляет более 40 лет, степень износа грузовых и пассажирских вагонов - более 85%, пассажирские перевозки и деятельность вокзалов убыточны для железной дороги», - сказал Криклий.

По словам министра, именно аренда или продажа имущества, которое не используется железной дорогой в профильной деятельности, а также концессия отдельных объектов может стать источником дополнительных средств для запланированного переоборудования подвижного состава и улучшения инфраструктуры. По предварительным оценкам, стоимость непрофильных активов Укрзализныци - более 10 млрд грн.

Концессия железнодорожных вокзалов Николаева, Харькова, Днипра, Хмельницкого, Чопа, которая сейчас прорабатывается Министерством совместно с партнерами, позволит превратить их в удобные пространства с торговыми площадями, кафе и отелями, обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров и увеличить инвестиционный ресурс Укрзализныци.

В планах Мининфраструктуры в 2020 году приобретение Укрзализныцей 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине, что позволит создавать новые рабочие места для украинцев.

После обновления подвижного состава планируется открытие новых маршрутов.

В пределах Украины:

Ужгород - Херсон через Николаев, Кривой Рог

Запорожье - Ивано-Франковск через Днипро

Запорожье - Черновцы

Киев - Ковель

Киев - Запорожье через Кривой Рог

Лисичанск - Одесса

Киев-Николаев-Херсон.

В сообщении, в частности со странами ЕС и Республикой Беларусь:

маршруты в Польшу

присоединение к поезду 4 столиц - 5 столицы (Таллинн)

Львов - Минск через Ковель, Брест

Гомель - Киев.

Параллельно с этим планируется улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров. Для этого в следующем году запланированы: замена освещения в вагонах, обновление постельного белья, совершенствование системы уборки в поездах.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины вернул АО «Укрзализныця» в подчинение Министерства инфраструктуры Украины 18 октября 2019.