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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина ожидает исключения ветерана АТО Игоря Мазура из розыска Интерпола после соответствующего обращения МВД.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Зеркаль сказала на брифинге во вторник в Киеве.

«Я только что контактировала с Геращенко (заместителем главы МИД. - Ред.), и он сказал, что Мазур должен быть снят из этого перечня в ближайшее время», - отметила Зеркаль.

«Еще в субботу они подали представление и ожидают в ближайшее время, что генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение», - добавила она.

Напомним, польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.
ForUm

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