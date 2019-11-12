также в разделеОбщество
Геруса после драки с Ляшко отправят на дзюдо 7
ПЦУ призвала украинцев вакцинироваться 11
СБУ открыла дело против российского пропагандиста Соловьева 12
СМИ сообщают о задержании директора одного из департаментов Офиса президента 30
Оккупанты заявили, что запасов воды в Крыму хватит до марта 17
ЕС выделит €3 миллиона на безопасность украинских дорог 10
Арахамия о скандале с миллионами Дубинского: «Это сюжет про зависть?» 28
СБУ задержала агента ФСБ, служившего по контракту в ВСУ 20
Полиция открыла дело из-за расистского скандала на матче в Харькове 23
МИД ожидает скорейшего исключения Мазура из розыска Интерпола 26
НАБУ просит установить для Писарука залог в 30 миллионов 12
Суд ООН рассмотрит по существу иск Украины против России в 2022 году 27
В сеть слили документ: Зеленский натравливает СБУ на Медведчука 64
Рада сделала шаг к легализации добычи янтаря 29
Телеведущая «Интера» Ольга Торнер присутствовала на открытии шоурума украинских дизайнеров Emmelie Family 68
Кива пришел в сессионный зал в маске Джокера 55
В завладении 1,2 миллиарда кредита НБУ подозревают 8 человек 32
В Нацбанке опровергли задержание членов правления и директоров департаментов 27

В Министерстве обороны Украины удивлены избранием генерал-майору Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 76 млн грн.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Министерство обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что заинтересовано в объективном и компетентном расследовании дела о закупке бронежилетов», - говорится в нем.

В ведомстве отметили, что вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая ​​мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки.

Министерство обороны Украины готово предоставить всестороннее содействие следствию и надеется на его объективность и беспристрастность.

Напомним, 11 ноября Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги