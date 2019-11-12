В Министерстве обороны Украины удивлены избранием генерал-майору Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 76 млн грн.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Министерство обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что заинтересовано в объективном и компетентном расследовании дела о закупке бронежилетов», - говорится в нем.

В ведомстве отметили, что вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая ​​мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки.

Министерство обороны Украины готово предоставить всестороннее содействие следствию и надеется на его объективность и беспристрастность.

Напомним, 11 ноября Печерский районный суд избрал меру пресечения генерал-майору, начальнику Главного управления Министерства обороны Украины по подозрению в закупке некачественного имущества по завышенным ценам для Вооруженных сил Украины.