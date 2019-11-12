также в разделеМир
SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников Starlink 21
В РФ решили засекретить резонансное дело Голунова 18
Трампу прислали обломок Берлинской стены 37
В Британии назвали имена российских спонсоров партии Джонсона 58
Президент Боливии объявил внеочередные выборы 14
Из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers 12
В Румынии сегодня избирают президента, а в Испании - парламент 16
Рэпер Канье Уэст планирует идти в президенты США 38
NASA установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну 35
От землетрясения в Иране пострадали более 500 человек 17
Ключевой советник президента США не явился для дачи показаний 28
Известный миллиардер вступил в президентскую гонку в США 108
Эрдоган: Турция не выйдет из Сирии, пока это не сделают другие страны 29
30 лет назад пала Берлинская стена 22
Трамп может приехать на парад к Путину 35
Помпео: НАТО может или измениться, или устареть 25
Польша наложила рекордный штраф на партнера «Северного потока-2» 81
Мировой долг вырос до рекордного уровня 38

Парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду, сообщает «Европейская правда».

За отставку правительства высказались 62 депутата. Партия «Шор» заявила, что «не будет участвовать в политических играх», поэтому не будет голосовать за отставку.

Инициатором отставки стала Партия социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон (формально он не является руководителем партии из-за ограничений на посту президента), и Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк (был лишен полномочий летом 2019 года, но сохраняет свое влияние на партию).

При рассмотрении парламентом вотума недоверия под его стенами собрались сотни сторонников правительства Санду.

Выступая с последним словом перед голосованием за вотум недоверия, Санду заявила, что депутаты фактически выступили против граждан Молдовы и забыли, что должны служить народу.

«Вы предали каждого гражданина, который надеялся. Вы предали людей слишком много раз. Когда проводили коррупционные схемы, заставляли людей уезжать, закрывали глаза на происходящее», - сказала она, предупредив о неотвратимой расплате.

В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон «О прокуратуре».

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов было выбирать комиссия.

В понедельник Санду предложила социалистам отправить проект, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, зато социалисты имели отозвать свой вотум недоверия.

Впрочем, социалисты отвергли предложение премьера и заявили, что единственным выходом из политического кризиса может стать только отзыв проекта.

Напомним, правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного 8 июня Партией социалистов и правым блоком Acum. Премьер-министром Молдовы была назначена одна из лидеров Acum Майя Санду. 15 июня новое правительство Молдавии приступило к работе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги