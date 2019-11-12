Парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду, сообщает «Европейская правда».

За отставку правительства высказались 62 депутата. Партия «Шор» заявила, что «не будет участвовать в политических играх», поэтому не будет голосовать за отставку.

Инициатором отставки стала Партия социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон (формально он не является руководителем партии из-за ограничений на посту президента), и Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк (был лишен полномочий летом 2019 года, но сохраняет свое влияние на партию).

При рассмотрении парламентом вотума недоверия под его стенами собрались сотни сторонников правительства Санду.

Выступая с последним словом перед голосованием за вотум недоверия, Санду заявила, что депутаты фактически выступили против граждан Молдовы и забыли, что должны служить народу.

«Вы предали каждого гражданина, который надеялся. Вы предали людей слишком много раз. Когда проводили коррупционные схемы, заставляли людей уезжать, закрывали глаза на происходящее», - сказала она, предупредив о неотвратимой расплате.

В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон «О прокуратуре».

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов было выбирать комиссия.

В понедельник Санду предложила социалистам отправить проект, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, зато социалисты имели отозвать свой вотум недоверия.

Впрочем, социалисты отвергли предложение премьера и заявили, что единственным выходом из политического кризиса может стать только отзыв проекта.

Напомним, правительство Молдовы во главе с Павлом Филипом, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, ушло в отставку. Вопрос о двоевластии в Молдавии был решен в пользу нового правительства, созданного 8 июня Партией социалистов и правым блоком Acum. Премьер-министром Молдовы была назначена одна из лидеров Acum Майя Санду. 15 июня новое правительство Молдавии приступило к работе.