Ламін Ямаль укотре претендує на приз найкращому молодому футболісту року

Авторитетний французький журнал France Football оголосив номінантів на Kopa Trophy – щорічну нагороду, що вручається найкращому молодому футболісту, який не досяг 21 року. Про це повідомляє «Главком».

У шорт-лист премії потрапили:

Пау Кубарсі («Барселона», Іспанія)

Айюб Буадді («Лілль», Франція)

Дезіре Дуе («ПСЖ», Франція)

Естевао («Челсі», Бразилія)

Дін Хейсен («Реал Мадрид», Іспанія)

Майлз Льюїс-Скеллі («Арсенал», Англія)

Родріго Мора («Порту», Португалія)

Жоау Невеш («ПСЖ», Португалія)

Ламін Ямаль («Барселона», Іспанія)

Кенан Йилдиз («Ювентус», Туреччина)

У голосуванні беруть участь володарі «Золотого м'яча». Кожному з них необхідно обрати трьох гравців зі списку претендентів, складеного редакцією France Football.

Минулого року найкращим молодим футболістом був визнаний Ямаль.

Нагорода має таку назву на честь французького нападника Раймона Копа, володаря «Золотого м'яча» 1958 року.

Церемонія нагородження Kopa Trophy проходить одночасно із церемонією вручення «Золотого м'яча». Церемонія вручення «Золотого м'яча» 2025 року відбудеться у Парижі 22 вересня.