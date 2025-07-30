Санду заявила про безпрецедентне втручання Москви у вибори в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва планує безпрецедентне втручання у парламентські вибори, які мають відбутися у вересні. Про це повідомляє NewsMaker.

За словами Санду, Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, щоб провести своїх людей до наступного парламенту. Вона зазначила, що всі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха-втікача Ілана Шора.

Президентка Молдови очікує кампаній з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організованих з-за кордону, а також організації проплачених протестів та саботажу голосування в діаспорі. Санду також попередила про потенційні кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов'язану з проведенням виборів, а також на інші об'єкти критичної інфраструктури.

У Молдові також очікують використання церкви в інтересах іноземної держави, залучення "лідерів думок" та онлайн-інфлюенсерів як посередників для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни.

"Це не повинно нас лякати, це повинно нас мобілізувати. Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку і національної безпеки, а головне – може драматично підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє", – підкреслила Санду.

Президентка Молдови запевнила, що державні установи знають, що їм робити.

"У найближчий період вони повинні діяти більш скоординовано, професійно і єдиною командою, щоб захистити національні інтереси. Попереду – складний період, дорогі громадяни. Але наше майбутнє залежить тільки від нас", – додала вона.

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