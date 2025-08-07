Путін прагне «побачення» з Трампом: що показав візит Віткоффа до Москви

У середу, 6 серпня, відбулася зустріч спец посланця президента США Стіва Віткоффа з російським правителем Путіним. Ключова перемовна тема – припинення, розв’язаної Кремлем повномасштабної війни в Україні. Про те, що підсвітив і завуалював даний візит, і чи дійсно мир стає дедалі ближчим – далі в матеріалі ForUA.

Спецпосланець і близький друг президента США Стів Віткофф 6 серпня відвідав столицю країни-агресорки. 68-річний Віткофф прибув до Москви у середу вранці. Його п’ятий за ліком візит до Росії планувався ще наприкінці минулого тижня, проте без жодних пояснень американська сторона відтермінувала його у часі. Власне, у зв’язку з таймінг-коригуванням місія трампівського спецпосланця проходила в той момент, коли до закінчення десятиденного ультиматуму президента США Росії, який вимагав до 8 серпня припинити бойові дії в Україні або бути готовою до введення санкцій проти її партнерів, залишалося дві доби.

Провідні західні аналітики зазначають, що з одного боку самим фактом відправлення свого представника в РФ старий-новий господар Овального кабінету показав, що не вважає рішення по «вбивчим» тарифам для партнерів Росії (вторинні санкції) остаточним і безповоротним, з іншої ж сторони якраз напередодні приїзду Віткоффа до Москви провідні американські медіа описували політичні позиції Кремля в драматичних, якщо не сказати траурних фарбах. Зокрема, Financial Times, посилаючись на своє джерело, попередила: «Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп збожеволіє і розлютиться так, що з кремлівських башт щонайменше посиплеться штукатурка». На превеликий жаль, Кремль зрештою уцілів, проте мирно-перемовний віз таки може зрушити з мертвої точки.

Вельми і вельми показово, що переміщаючись столицею країни-агресорки до і після тригодинної зустрічі з Путіним у Кремлі, пан Віткофф так і не промовив жодного слова для преси. Першою офіційною особою, яка зустрічала Віткоффа вранці в аеропорту Внуково-2, став добре знайомий йому за попередніми переговорами глава Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник Путіна з економічної співпраці з зарубіжними країнами, уродженець України Кирило Дмитрієв. А далі зверніть увагу на «культурну програму».

Отже, невдовзі після того, як літак зі спецпосланцем президента США Bombardier Global 7500, який вилетів з міжнародного аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд у штаті Флорида, приземлився у Москві, урядовий кортеж вирушив до столичного парку «Зарядьє». Тут, перед перемовинами з кремлівським диктатором трампівський спецпосланець протягом 1,5 годин снідав з Дмитрієвим у ресторані, після чого, як зазначає The Moskov Times, прогулявся парком і навіть піднявся на оглядовий майданчик, що нависає над Москвою-річкою, відкриваючи краєвид на Кремль, собор Василя Блаженного і храм Христа Спасителя.

«Спецпосланець Віткофф, перш ніж відправитися на побачення до Путіна, зайшов до ресторану поснідати і замовив... величезний чебурек. Реально величезний - навіть ті свині подають до нього пару одноразових рукавичок, щоб не сильно засвинячитись. Називається смішно: La Grande чебурек (це як «Імператорська сарделька» чи «Царський бутерброд»). Отакий провінційний пафос в центрі метрополії. Коштує $4. Цікаво, де би Віткофф в рідному Бронксі до чебуреків призвичаївся. Це ж не форшмак. З іншого боку, це і не горохова каша перед тісним контактом в одному приміщенні з царем... А де би дівся Путін? Нюхав би і посміхався», - іронізує політолог Олексій Голобуцький.

Власне зустріч із «царем» проходила у Представницькому кабінеті першого корпусу Кремля, що за характеристикою росЗМІ є ознакою підкресленої гостинності приймаючої сторони. Перед початком закритої бесіди Путін та Віткофф посміхнулися один до одного, потиснули руки та обмінялися кількома фразами без перекладача. На зустрічі в Кремлі також були присутні помічник правителя РФ Юрій Ушаков і вищезгаданий Кирило Дмитрієв.

Перші підсумки тригодинної розмови підбив Ушаков, який назвав комунікацію «дуже корисною і конструктивною». «Якщо назвати теми, то насамперед, звісно, це українська криза. І друга тема - це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та Росією», - повідомив путінський помічник. Дещо зголом «заряджений» чебуреком Дмитрієв натомість констатував: «Взяв участь у зустрічі президента Росії Володимира Путіна та спецпосланця президента США Стівена Віткоффа. Конструктивний діалог між США та Росією продовжується і має вирішальне значення для глобальної безпеки та миру. Діалог переможе».

Переможе чи не переможе діалог – велике і відкрите наразі питання, але звертає на себе увагу риторика президента Зеленського після його телефонної розмови з Трампом, що відбулася вже опісля кремлівських посиденьок Віткоффа. «Наша спільна з партнерами позиція – вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора – війну треба закінчувати. І робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники – України та партнерів, наші радники з питань безпеки – говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд. Для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. І нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Я дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з нашими людьми, хто з Україною, хто з нашою державою», - акцентував нинішній господар Банкової.

Тобто Зеленський чи не вперше публічно констатував, що агресор більше налаштований на припинення вогню. Це – безперечний позитив. Негативом же є той факт, що під час зустрічі Віткоффа з Путіним, російська сторона запропонувала організувати зустріч американського лідера з очільником Кремля і Трамп цю наживку проковтнув. Таким чином, якщо 8 серпня Білий дім по завершенню свого ультиматуму РФ не гримне санкційною дубиною по Москві, це означатиме, що Путін виграв час, а це і є його тактичною ціллю.

Повертаючись до московського вояжу Віткоффа, зазначимо, що агентство Bloomberg напередодні приїзду спецпредставника Трампа до РФ повідомило, мовляв Кремль розглядає можливість запропонувати Україні повітряне перемир’я, яке передбачає припинення ударів безпілотниками та ракетами, але не повну зупинку бойових дій. За інформацією агентства, Москва може погодитися на цю пропозицію за умови, що Київ теж її дотримуватиметься. Судячи з усього цей «пряник» РФ триматиме у кишені до зустрічі по лінії Трамп-Путін. Показово, що невдовзі після того, як Віткофф залишив столицю країни-агресорки, Дональд Трамп у соцмережі Truth Social дав оцінку зустрічі, що відбулася в Москві, назвавши її «дуже продуктивною». «Всі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання», - написав очільник Білого дому.

«Очевидно, що Путін не хоче йти на конфронтацію з Трампом, навпаки хоче зберегти вікно переговорних можливостей в комунікації з президентом США. В чому може бути зміст російських пропозицій? Скоріше за все, йдеться про згоду на переговори про поетапне припинення вогню. Це вже може бути значним кроком вперед у порівнянні з ультимативною позицію Путіна і категоричною відмовою російських переговірників обговорювати припинення вогню без виконання вимог Кремля. Але поки це лише припущення, і навіть про початок переговорів щодо поетапного припинення вогню ще треба домовитись. І домовлятися Путін хоче напряму з Трампом. Але потім планується і переговорна зустріч трьох президентів – Трампа, Путіна і Зеленського. Про це повідомляє The New York Times. Іронія політичної долі полягає в тому, що Путін в даному випадку реалізує ідею Зеленського про переговори трьох лідерів на вищому рівні. Безумовно, не варто все це сприймати вже як пролог до завершення війни. З боку Путіна це може бути черговий підступний маневр – від імітації реальних переговорів до намагання заманити Трампа у переговорну пастку, щоб продати йому «пом’якшений» варіант миру на російських умовах, який потім буде нав’язуватись президенту Зеленському і Україні. З дуже високою вірогідністю Путін буде вимагати суттєвих поступок від України в обмін на припинення вогню», - зазначає, аналізуючи підсумки візиту Віткоффа до Москви, політолог Володимир Фесенко.

На переконання експерта, ультиматум Трампа все ж таки спрацював і став каталізатором прискорення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Втім це, резюмує політолог - лише перший проблиск мінливого і не виключено, що оманливого світла наприкінці гіпотетичного переговорного тунелю.

Тим не менш, помічник правителя РФ Ушаков все ж повідомив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч Путіна та Трампа «найближчими днями».