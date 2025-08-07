Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф запропонував країні-агресору Росії встановити перемир'я з Україною, і цю пропозицію узгодили з європейськими державами. Про це повідомило видання Onet у четвер, 7 серпня.

За інформацією видання, пропозиція США про перемир'я погоджена з європейськими державами та є "дуже вигідною" для Москви.

Мирні пропозиції США:

Встановлення перемир'я в Україні, проте не миру;

фактичне визнання окупації захоплених Росією територій шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років;

зняття більшості санкцій, а в довгостроковій перспективі - відновлення енергетичної співпраці з РФ - тобто імпорту російського газу та нафти.

Водночас США не гарантуватимуть Росії, що блок НАТО не буде розширюватись, чого вимагала РФ. Видання пише, що у Москві згодні на цю умову.

"Якщо Москва відхилить цю пропозицію, це означатиме, що навіть найбільш дружнім до Москви політикам доведеться втратити будь-які ілюзії щодо можливості укладення компромісної угоди з Росією", - йдеться у матеріалі.

В разі укладення угоди Трамп піде на дуже значні поступки Росії, а Путін погодиться зупинити війну без досягнення її цілей, тому їм обом вигідно домовлятися на тлі погроз про ядерну загрозу. Onet зазначає, що у Москві вважають блефом погрози Трампа про вторинні санкції, тоді як у Вашингтоні вірять, що блефує Москва та дійсно боїться санкцій.

"Запровадження вторинних санкцій означало б зупинку експорту російської сировини та неминуче спричинило б колапс російської економіки та бюджету", - пише видання.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський провів нараду з очільниками підрозділів Сил оборони щодо ударів по Росії. 6 серпня стало відомо, що президент США Трамп готується до зустрічі з очільником Росії Путіним та можливо президентом України Зеленським.

За словами Зеленського, удари по Росії далекобійною зброєю — це відповідь на російські атаки по Україні.