Ватажок рашистів Владімір Путін заявив, що Об’єднані Арабські Емірати можуть бути «одним із підходящих місць» для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

«У нас є багато друзів, які готові нам допомогти організувати такий захід. Один із друзів – президент ОАЕ», – сказав Путін 7 серпня, спілкуючись із журналістам.

Він зазначив, що зацікавленість у саміті лідерів РФ і США була виявлена з обох боків. Напередодні в Білому домі заявили, що російська сторона висловила бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, «і президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським».

Путін також сказав, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива, але для неї «мають бути створені умови».

«Нічого в цілому не маю проти, але для цього мають бути створені умови, а до створення цих умов ще поки далеко», – заявив він.

6 серпня у Москві пройшла зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й ватажка рашистів Владіміра Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир’я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяв запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу», але визнав, що розмову Віткоффа і Путіна не можна назвати проривною.

Трамп також заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» його зустрічі з очільниками України і РФ Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним.

У Кремлі ж заявили про високу ймовірність зустрічі президента США Дональда Трампа з його російським колегою Владіміром Путіним уже «найближчим часом». Також помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час розмови в Москві 6 серпня порушував тему тристоронньої зустрічі з участю президента України Володимира Зеленського, але Москва залишила це без коментарів.

Зеленський після своєї розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 7 серпня заявив, що Україна готова до зустрічей у різних форматах.

«Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну», – заявив Зеленський.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни неодноразово наголошували, що Кремль не змінив своїх намірів підкорити Україну і затягує переговорний процес для того, щоб виграти час для подальших здобутків на полі бою й отримати поступки від України й Заходу.