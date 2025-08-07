Усик може потрапити під санкції

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) отримав офіційне повідомлення від Всесвітньої боксерської організації (WBO) про обов’язковий захист титулу. Український боксер має 30 днів — до кінця серпня — на те, щоб узгодити умови бою з новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 23 КО).

Про це заявив президент WBO Густаво Олів’єрі в інтерв’ю World Boxing News. За його словами, організація діє у межах власного регламенту, і в разі невиконання вимог щодо обов’язкового захисту титулу проти Паркера, до Усика можуть бути застосовані санкції.

«Прошу взяти до уваги, що я зобов'язаний дотримуватися і послідовно застосовувати нормативні акти. У цьому випадку Усик повинен виконати свої обов'язкові зобов'язання проти Джозефа Паркера. WBO належним чином повідомила всі сторони за допомогою відповідних розпоряджень. Невиконання цієї вимоги спричинить втручання WBO для проведення процедури промоутерських торгів», — заявив Олів’єрі.

Водночас директор команди Усика Сергій Лапін підтвердив, що переговори щодо наступного поєдинку вже ведуться. Цікаво, що колишній промоутер українця Олександр Красюк нещодавно публічно закликав Усика завершити професійну кар’єру на піку слави.

Нагадаємо, що Усик нещодавно здобув історичну перемогу над Тайсоном Ф’юрі та став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі в еру чотирьох поясів. Тепер перед ним — складне рішення: погодитися на новий титульний бій чи піти непереможеним.

Як повідомляло раніше ForUa, український чемпіон має серйозний намір дебютувати у MMA й це може статися вже на початку 2026 року.